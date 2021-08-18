النمسا تطالب بمراكز "لاحتجاز" الأفغان المبعدين من أوروبا في بلدان الجوار الأفغاني

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أنه سيمارس الضغوط على الاتحاد الأوروبي لإقامة "مراكز احتجاز" في الدول المجاورة لأفغانستان لإيواء الأفغان المبعدين من أوروبا فيها.

وقال للصحفيين قبل اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، إن "من المهم إتاحة إبعاد طالبي اللجوء أو اللاجئين الخطرين، لذلك نحن بحاجة إلى مراكز للاحتجاز".

وأشارت النمسا إلى أنها "تنوي الاستمرار في إبعاد الأفغان الذين رفضت طلبات لجوئهم، أو الذين أدينوا بارتكاب جرائم، وثني اللاجئين الفارين من أفغانستان التي أصبحت الآن تحت سيطرة حركة "طالبان"، عن القدوم إلى أوروبا".

وحافظت النمسا التي يقودها المستشار المحافظ سيباستيان كورتز على موقفها المتشدد حيال الهجرة، وتختلف في ذلك مع "حزب الخضر"، الحليف في الائتلاف الحكومي.

المصدر: "أ ف ب"