مسؤول في طالبان: من المبكر الحديث عما إذا كانت الحركة ستضم أعضاء من الحكومات السابقة في حكومتها

قال مسؤول في حركة طالبان، اليوم الأربعاء، إنه من المبكر الحديث عما إذا كانت طالبان ستضم أعضاء من الحكومات الأفغانية السابقة في حكومتها الجديدة.

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وأضاف المسؤول أن قادة طالبان يهدفون إلى مقابلة الأعضاء المؤثرين في الحكومات الأفغانية السابقة خلال الساعات الـ48 المقبلة.

واجتمع اليوم المسؤول الكبير في حركة طالبان، أنس حقاني، بالرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله. ولفتت قناة "طلوع نيوز" إلى أن حقاني وغيره من عناصر طالبان التقوا أيضا مع زعيم حزب "الدعوة الإسلامية" والقائد الميداني السابق عبد رب الرسول سياف من دون شرح مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك، بينما أفادت "رويترز" بأن طالبان تحاول تشكيل حكومة جديدة بعد سيطرتها على العاصمة كابل الأحد الماضي.

وكان مسؤول من طالبان، أعلن اليوم الأربعاء، أن أعضاء الحركة سيشاركون في حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقين لضمان شعورهم بالأمان، وقال إن قادة الحركة الأفغانية سيظهرون أنفسهم للعالم، على النقيض مما كان الحال عليه قبل 20 عاما عندما كان قادة الحركة يعيشون بشكل كبير في أماكن سرية.

من جهة أخرى، دعت حركة طالبان بوقت سابق النساء إلى الانضمام إلى الحكومة المستقبلية.

المصدر: رويترز