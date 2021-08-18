مسؤول أمني غربي: أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني تم إجلاؤهم حتى الآن على متن رحلات جوية عسكرية خارج كابل

أعلن مسؤول أمني غربي أنه تم حتى الآن إجلاء أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني على متن رحلات جوية عسكرية خارج كابل.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر في كابل، اليوم الأربعاء: "لم يتضح بعد موعد استئناف الرحلات الجوية المدنية من كابل".

وأعلن البيت الأبيض سابقا عن إجلاء نحو 1100 أمريكي من أفغانستان أمس الثلاثاء.

وكان مطار كابل الدولي شهد تدفق آلاف المدنيين المستميتين على الفرار من أفغانستان يومي الأحد والاثنين بعد سيطرة حركة "طالبان" على كابل، حيث سادت الفوضى وسقط ضحايا، ما دفع الجيش الأمريكي إلى تعليق عمليات الإجلاء مؤقتا.

المصدر: رويترز