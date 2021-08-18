فرنسا: على "طالبان" أن تظهر بالأفعال أنها تغيرت

طلب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من حركة "طالبان" التي أحكمت مؤخرا سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل تقديم أدلة ملموسة على أنها غيرت سلوكها.

وكتب لودريان على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "طلبت من "طالبان" أن يظهروا بأفعالهم أنهم تغيروا في الواقع، كما يقولون. عليهم أن يدلوا على ذلك".

#Afghanistan : J’ai demandé que les Taliban démontrent par des actes qu’ils ont changé comme ils le disent. A eux d’en faire la preuve. La France se tient aux côtés du peuple afghan. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) August 18, 2021

وتابع لودريان أن فرنسا "تقف إلى جانب الشعب الأفغاني".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قائد الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر أن "طالبان" تغيرت، حسب اعتقاده، وأن قوات المملكة المتحدة تتعاون مع مسلحي الحركة على الأرض.

وتعهدت "طالبان" عقب سيطرتها على كابل بالحفاظ على الهدوء في البلاد وعدم معاقبة خصومها السابقين واحترام حقوق المرأة.

المصدر: RT