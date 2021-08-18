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رئيس البنك المركزي الأفغاني: احتياطيات البنك المركزي لم تتعرض للخطر

مال وأعمال

رئيس البنك المركزي الأفغاني: احتياطيات البنك المركزي لم تتعرض للخطر
Reuters Tim Wimborne
صورة تعبيرية من أفغانستان
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أكد رئيس البنك المركزي الأفغاني، أجمل أحمدي، اليوم الأربعاء ، أن "معظم احتياطيات العملة الأفغانية محتفظ بها في حسابات أجنبية، ولم تتعرض للخطر منذ استيلاء طالبان على كابل".

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وأفاد أجمل أحمدي ، القائم بأعمال محافظ البنك الذي هرب من كابل، في "تويتر": "إن بنك دا أفغانستان يسيطر على نحو 9 مليارات دولار من الاحتياطيات 9، منها نحو 7 مليارات دولار محتفظ بها على شكل خليط من النقد والسندات الذهبية الأمريكية وأوراق أخرى في الاحتياطي الفيدرالي".

وأضاف: "لم تتعرض احتياطيات أفغانستان الدولية للخطر بأي حال من الأحوال..لم تتم سرقة أي أموال من أي حساب احتياطي ... ا أستطيع أن أتخيل سيناريو يمنح فيه الخزانة / مكتب، مراقبة الأصول الأجنبية طالبان للوصول إلى مثل هذه الأموال".

المصدر: "رويترز"

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