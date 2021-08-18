الخارجية الروسية: الفوضى في مطار كابل أثارها الأمريكيون

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أن سبب الفوضى في مطار كابل التي أدت إلى وقوع ضحايا، يعود إلى تصرفات الولايات المتحدة التي كانت تحاول إجلاء دبلوماسييها.

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وقالت زاخاروفا في بث برنامج "سولوفيوف لايف": "تجدر الإشارة إلى أن الفوضى المستمرة ليس لليوم الأول في المطار (مطار كابل) ليست نتيجة حقيقة أن مطار كابل لا يمكنه استقبال الطائرات بل بدأ كل شيء من أن الولايات المتحدة هي بالضبط عطلت عمل هذا المطار، عندما أرسلت وحدة إضافية من جنودها للمساعدة في إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين".

وذكرت أن هذه الفوضى أسفرت عن وقوع ضحايا قائلة: "الناس الذين احتشدوا في المطار... هل ترى ما الذي يحدث؟ هناك أشخاص يتشبثون بأجنحة (الطائرة) وأشخاص موجودون في مقصورات الهبوط التي ترتفع، وأشخاص يسقطون من هذه الطائرات".

ونشرت وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي سابقا تسجيلات فيديو تظهر أفغان في كابل يركضون على طول المدرج إلى جانب الطائرة التي تتسارع ويمسكون بجسم الطائرة وربما يسقطون من ارتفاع كبير.

المصدر: نوفوستي