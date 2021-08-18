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باريس: إجلاء 25 مواطنا فرنسيا و184 أفغانيا خلال الليل إلى أبو ظبي

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باريس: إجلاء 25 مواطنا فرنسيا و184 أفغانيا خلال الليل إلى أبو ظبي
Reuters Reuters Photographer
طائرة عسكرية فرنسية، صورة تعبيرية
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أكدت فرنسا، اليوم الأربعاء، أنه تم إجلاء عدد جديد من المواطنين الفرنسيين والأفغان خلال ليل أمس الثلاثاء، وأنهم وصلوا إلى الإمارات.

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وأشار وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، إلى أنه "تم إجلاء 25 مواطنا فرنسيا و184 أفغانيا من أفغانستان خلال الليل ووصلوا بالفعل إلى أبو ظبي".

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني غربي قوله إنه "تم إجلاء أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني آخرين من أفغانستان على متن رحلات عسكرية مع تسارع عمليات الإجلاء بعد سيطرة حركة طالبان".

المصدر: "رويترز"

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