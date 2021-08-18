النواب الأمريكي: الإجلاء أهم من موعد الانسحاب من أفغانستان

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالنواب الأمريكي غريغوري ميك إن على الجيش البقاء في أفغانستان بعد الموعد المقرر للانسحاب، إذا لزم الأمر لإجلاء الأمريكيين والحلفاء الأفغان.

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وأضاف ميك المنتمي للحزب الديمقراطي في تصريحات لشبكة "إم.إس.إن.بي.سي" "نحن بحاجة للتأكد من أن كل فرد من هؤلاء الأفراد الذين نعرف أنهم عرضوا حياتهم للخطر قد أصبحوا خارج البلاد".

وتابع "إذا كان هذا يعني ضرورة البقاء لفترة أطول فيجب في تقديري أن نفعل ذلك".

وتابع قائلا: "إذا كان هذا يعني أن علينا حتى جلب المزيد من القوات للتأكد من أننا نستطيع إخراجهم بأمان فنحن بحاجة لعمل ذلك".

وتستمر عمليات إجلاء المواطنين الأجانب وسط التوترات المتزايدة تحت إشراف العسكريين الأمريكيين من مطار العاصمة الأفغانية كابل التي سقطت مؤخرا في قبضة حركة "طالبان".

المصدر: وكالات