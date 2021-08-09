الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية

أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين، فرض عقوبات على كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية.

وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على مؤسسة البحث والإنتاج "بولسار"، وشركة تأجير الطائرات "غرين لايت موسكو" و"آسيا إنفست" الروسية، حيث ترى واشنطن أنها تنتهك التشريعات الأمريكية التي تحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل فيما يتعلق بالعراق وكوريا الشمالية وسوريا والولايات المتحدة.

ونشرت الإدارة الإشعار يوم الاثنين في السجل الفيدرالي، في حين تظهر الوثيقة أن القرار تم اتخاذه في 29 يوليو.

وعلاوة على ذلك، تم إدراج حركة "عصائب أهل الحق" العسكرية التي تشكل جزءا من القوات الموالية للحكومة في العراق، وجماعة "كتائب حزب الله" الموالية لإيران، وحزب الله اللبناني، وشركتين تجاريتين من سوريا على القائمة السوداء.

وجاء في الإشعار أنه في 29 يوليو 2021 طبقت حكومة الولايات المتحدة الإجراءات المصرح بها في قانون حظر انتشار الأسلحة النووية، وأشارت إلى أنه يتم تطبيق القيود على "أي خليفة أو وحدة فرعية أو تابعة" للكيانات المستهدفة.

وأفادت بأن العقوبات سارية لمدة عامين ولكن هذه المرة يمكن تخفيفها أو إنهاؤها من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية.

المصدر: وكالات