شركات إنتاج لقاحات ضد كوفيد تقدم طلبات تسجيلها في روسيا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن العديد من الشركات الأجنبية تقدمت بطلبات كي تسجل في روسيا اللقاحات المضادة لكوفيد التي تنتجها.

وأضاف موراشكو: "نعم هناك من تقدم بطلبات. وهي تخضع للدراسة والفحص، وبعد صدور قرارات الموافقة سيتم بيعها في السوق".

ولم يكشف الوزير، قائمة اللقاحات التي يجري الحديث عنها.

كما تحدث موراشكو، عن سير حملة التطعيم ضد كوفيد في البلاد.

وقال موراشكو: "بهدف توفير الحماية للسكان اليوم، تجري عمليات التطعيم بوتيرة عالية، وتعمل في البلاد ستة آلاف من مراكز التطعيم ثابتة. بالإضافة إلى ستة آلاف فريق متنقل آخر. يجري يوميا تطعيم حتى 850 ألف شخص".

المصدر: نوفوستي