ظريف: العنف الأمريكي ضد الشعب الإيراني متواصل عبر الإرهاب الاقتصادي
Reuters
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "العنف الأمريكي ضد الشعب الإيراني متواصل عبر الإرهاب الاقتصادي".
وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب ظريف: "في مثل هذا اليوم قبل 33 عاما أسقطت الولايات المتحدة طائرة الركاب الإيرانية بالرحلة رقم 655 وقتلت جميع ركابها البالغ عددهم 290 مدنيا".
وأضاف: "أنا كنت دبلوماسيا شابا حينها، رأيت رفض الولايات المتحدة الاعتذار عن هذه المأساة الإنسانية التي تسببت بها".
وتابع: "العنف الأمريكي ضد الإيرانيين بدأ منذ فترة طويلة ويتواصل اليوم أيضا عبر الإرهاب الاقتصادي".
المصدر: "إرنا"