ظريف: العنف الأمريكي ضد الشعب الإيراني متواصل عبر الإرهاب الاقتصادي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "العنف الأمريكي ضد الشعب الإيراني متواصل عبر الإرهاب الاقتصادي".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب ظريف: "في مثل هذا اليوم قبل 33 عاما أسقطت الولايات المتحدة طائرة الركاب الإيرانية بالرحلة رقم 655 وقتلت جميع ركابها البالغ عددهم 290 مدنيا".

وأضاف: "أنا كنت دبلوماسيا شابا حينها، رأيت رفض الولايات المتحدة الاعتذار عن هذه المأساة الإنسانية التي تسببت بها".

وتابع: "العنف الأمريكي ضد الإيرانيين بدأ منذ فترة طويلة ويتواصل اليوم أيضا عبر الإرهاب الاقتصادي".

المصدر: "إرنا"