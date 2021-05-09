استخبارات فنلندا ترى أن "موسكو مستعدة لاستخدام قواتها في أوروبا"

قالت الاستخبارات الفنلندية، في تقرير نشرته يوم 6 مايو، إن "روسيا مستعدة لاستخدام قواتها المسلحة في أوروبا".

ولفتت الاستخبارات الفنلندية الانتباه، إلى تزايد التوتر في أوروبا، بسبب "العودة إلى سياسة القوة".

وأضاف التقرير: "لقد أظهرت روسيا، على سبيل المثال، القدرة والاستعداد لاستخدام قواتها المسلحة لتحقيق أهدافها، عند الضرورة بما في ذلك أوروبا".

ولاحظ مؤلفو الوثيقة، أن الدفاع عن مصالح السياسة الخارجية من خلال استخدام القوات المسلحة، لا يعتبر عادة الطريقة الرئيسية أو الأكثر فعالية. ولكن، وفقا لتقرير الاستخبارات، "يطور اللاعبون الرئيسيون الموجودون بالقرب من فنلندا، مثل روسيا، قدراتهم ويشاركون في تدريب القوات من خلال مناورات منتظمة وواسعة النطاق".

وتشير الوثيقة إلى أن روسيا، تواصل تعزيز وجودها العسكري في منطقة القطب الشمالي، لذلك قد تتحول هذه المنطقة "في السنوات المقبلة" إلى منطقة مواجهة جديدة بين الدول العظمى.

وفي ذات الوقت، أقر التقرير الفنلندي بأن لروسيا مصالح اقتصادية في القطب الشمالي، ولها الحق في الدفاع عنها.

المصدر: إزفيستيا