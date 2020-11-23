ممرضة أسترالية تخرج عن صمتها حول التحقيق القطري معها الشهر الماضي

كشفت ممرضة أسترالية تم التحقيق معها الشهر الماضي في مطار الدوحة بقطر، عما حصل معها في الدوحة، مشيرة إلى أنها شعرت "وكأنها مجرمة"، وأحست بـ"الخوف والإذلال".

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وأكدت الممرضة الأسترالية، التي استخدمت الاسم المستعار جين خلال حديث مع برنامج "60 دقيقة"، يوم أمس الأحد، أن الأمن القطري "أجبرها على خلع ملابسها الداخلية"، بعد أن اكتشف مسؤولو المطار رضيعا متروكا في حمام المطار.

وقالت جين: "شعرنا وكأننا كمجرمين حقا، كنا خائفين".

وفي سرد الحادثة، أشارت إلى أن رجال أمن قطريين مسلحين بدأوا في تفتيش حمامات الطائرة بحثا عن الأم المفقودة، وأضافت: "شعرت بالذعر على الفور، كنت أفكر فقط، لماذا يتعين علينا النزول من الطائرة"؟

كما لفتت إلى أن الحراس اقتادوا الركاب في سيارتي إسعاف، منتظرتين على المدرج، وتابعت قصتها بالقول: "في تلك المرحلة، كانت السيناريوهات التي تدور في ذهني، مثل، هل يتم اختطافنا؟ هل يتم نقلنا إلى مكان ما"؟

وأوضحت قائلة: "اضطررت إلى خلع ملابسي الداخلية، وكان الأمر جائرا بشكل لا يصدق، شعرت بالرعب والإذلال".

وذكرت جين أنها كانت تعيش مع زوجها في لندن على مدار السنوات الثلاث الماضية، عندما قررا الانتقال إلى أستراليا وسط جائحة كورونا.

وأضافت جين: "أتذكر أنني كنت أفكر، هذا ليس صحيحا، هذه ليست الطريقة التي يجب أن يحدث بها هذا، هذه ليست الطريقة التي ينبغي القيام بها"،

وأوردت أنه بعد منحها الإذن بالمغادرة، استقلت الطائرة من جديد، والتقت بزوجها "القلق والمضطرب".

وأكدت الممرضة الأسترالية أنها تلقت الكثير من الدعم من الشرطة الأسترالية، ووزارة الخارجية، والتجارة، لكنها لم تتلق بعد "الاعتذار من حكومة الدوحة أو مسؤولي المطار".

وكانت شركة الخطوط الجوية القطرية قد أجبرت مسافرات أستراليات إلى العاصمة كانبيرا، على النزول من الطائرة التي كن على متنها، لإخضاعهن لعملية تفتيش أمني شامل، بما فيه الفحص الطبي، اضطررن خلاله إلى خلع ثيابهن، في عملية تحقيق بشأن رضيع اكتشف فجأة في حمامات بالمطار.

المصدر: "وكالات"