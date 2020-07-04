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ظريف: إيران فعّلت آلية تسوية الخلافات في الاتفاق النووي 6 مرات على الأقل

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ظريف: إيران فعّلت آلية تسوية الخلافات في الاتفاق النووي 6 مرات على الأقل
AFP THOMAS KIENZLE
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم السبت، أن بلاده قد فعّلت آليات تسوية الخلافات في خطة العمل المشتركة الشاملة 6 مرات على الأقل حتى الآن.

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر": "لا تصدقوا الضجة الدعائية، فإن إيران قامت بتفعيل آلية تسوية الخلافات في خطة العمل المشترك الشاملة 6 مرات على الأقل فيما يتعلق بانتهاك التعهدات في الاتفاق النووي من قبل أمريكا والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي".

وأشار ظريف كذلك إلى تواريخ هذه الخطوات التي اتخذتها إيران، وهي:

- 16 ديسمبر 2016 ، في ما يتعلق بانتهاك الولايات المتحدة

- 10 مايو 2018، في ما يتعلق بانتهاك الولايات المتحدة

- 17 يونيو 2018، في ما يتعلق بانتهاك الولايات المتحدة

- 6 نوفمبر 2018، في ما يتعلق بانتهاكات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث

- 8 مايو 2019 المتعلقة بانتهاكات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث

- 2 يوليو 2020 المتعلقة بانتهاكات الدول الأوروبية الثلاث.

وكتب في نهاية الرسالة أنه سينشر قريبا جميع رسائله في هذا الصدد.

المصدر: "فارس نيوز"

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