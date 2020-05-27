تكتل المحافظين في البرلمان الإيراني الجديد يختار محمد باقر قاليباف مرشحا لرئاسة البرلمان

اختار تكتل المحافظين في البرلمان الإيراني الجديد محمد باقر قاليباف، مرشحا لرئاسة البرلمان، على أن يتم التصويت على قبوله رسميا غدا الخميس.

وخلال اجتماع التكتل، دارت رحى المنافسة بين قاليباف عمدة طهران السابق، وكل من مصطفى مير سليم وزير الثقافة في حكومة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، وحميد رضا حاجي بابائي وزير التعليم في حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وحسن نوروزي النائب لعدة دورات في البرلمان.

وحصل قاليباف على 166 صوتا، فيما نال حاجي بابائي 57 صوتا، بينما صوت 5 نواب لمیرسلیم، واثنان لصالح نوروزي.

ويبدأ البرلمان الجديد أعماله، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، تعيشها البلاد جراء العقوبات الأمريكية على طهران منذ عامين، وتداعيات جائحة كورونا.

وكان قاليباف خسر أمام الرئيس حسن روحاني في انتخابات الرئاسة عام 2013 وانسحب لصالح المرشح السابق إبراهيم رئيسي في انتخابات 2017.

وشغل قاليباف قيادة مقر خاتم الأنبياء للإعمار للفترة 1994-1997، وقاد سلاح الجو في الحرس الثوري من 1997 إلى 2000 وعمل قائدا للشرطة الإيرانية في الفترة من 2000 إلى 2005.



