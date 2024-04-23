إعادة اعتقال أحد أكثر المجرمين المطلوبين في الإكوادور

ألقت شرطة الإكوادور يوم الاثنين القبض على فابريسيو كولون بيكو، وهو زعيم إجرامي متهم بالتهديد بقتل المدعي العام ويعتبر أحد أكثر الأشخاص المطلوبين في البلاد.

وكان كولون بيكو قد هرب من سجن في وسط البلاد في 8 يناير، مما دفع رئيس الإكوادور دانييل نوبوا إلى إصدار إعلان حالة الطوارئ في بداية العام.

وقد تمت إدانته أمام النظام القضائي من قبل المدعي العام ديانا سالازار لتهديده بقتلها وابنتها القاصر في منتصف العام الماضي.

المصدر: AP