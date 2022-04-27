شاهد.. صواريخ "كاليبر" المجنحة تنطلق من البحر الأسود لتدمير أسلحة دخلت أوكرانيا عن طريق أوروبا

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط الفيديو يظهر إطلاق 4 صواريخ "كاليبر" المجنحة من البحر الأسود باتجاه منشأت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ بحرية بعيدة المدى من طراز "كاليبر" دمرت حظائر تحتوي على دفعة كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية التي سلمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية للقوات الأوكرانية. ووقعت الحظائر على أراضي مصنع زابوروجي للألمنيوم.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية