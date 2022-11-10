الروس ينجحون بإنتاج خضروات في القطب الجنوبي بتقنية الزراعة المائية

تمكّن مستكشفو المناطق القطبية الروس من إنتاج كميات من الطماطم والفلفل في القارة القطبية الجنوبية بطريقة الزراعة المائية من دون تربة.

وقال مدير معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي ألكسندر ماكاروف، في مؤتمر صحفي "إن المستكشفين القطبيين الروس زرعوا 28.5 كيلوغرام من الطماطم و 9 كيلوغرامات من الفلفل بدون تربة عبر الزراعة المائية على مساحة تزيد قليلا على 1 متر مربع.

وأشار الباحث الروسي إلى أن العلماء الروس يزرعون 58 نوعا من النباتات فقط في القارة القطبية الجنوبية، لافتا إلى أنه "من المهم تحقيق عائد أعلى يبلغ 1.5 إلى مرتين ​​عند استخدام التربة المائية".

المصدر: نوفوستي