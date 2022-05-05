عربة "بي إم بي - 2" المطورة تشارك بنشاط في العملية العسكرية الخاصة

تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا عربات "بي إم بي – 2" المطوّرة المزوّدة ببرج "بيريجوك" المدرع غير المأهول.

وتم تشغيلها على وجه الخصوص خلال إحدى المعارك بمشاركة وحدة القوزاق "الدون". وقد قيّم الخبراء الروس والأجانب عاليا مواصفات جديدة اكتسبتها عربة "بي إم بي – 2" بعد تزويدها بهذا البرج المدرع غير المأهول حيث صار بمقدورها تدمير مختلف المنشآت الخرسانية وإسقاط الطائرات المحلّقة على ارتفاع منخفض، بما فيها المروحيات المختلفة.

أما مدفع " 2 آ42 " عيار 30 ملم الذي يضمه البرج المدرع فإنه يعد سلاحا فعالا في مكافحة المدرعات الخفيفة والمركبات والقوة البشرية التي يمكن أن يدمّرها كذلك قاذف القنابل الأوتوماتيكي عيار 30 ملم الذي يضم مخزونه 300 قنبلة، ناهيك عن رشاش "بي كا تي" المزدوج بمخزونه 2000 طلقة. وتمتلك العربة أجهزة التوجيه والتصويب التي تعمل ليلا ونهارا.

وقد احتفظت عربة "بي إم بي – 2" المطورة كل مواصفاتها الخاصة بالمناورة والسرعة وإمكانية عبور الموانع المائية والسير على سطح الماء.

المصدر: روسيسكايا غازيتا