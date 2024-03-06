ليفربول يتلقى نبأ سارا قبل مواجهة سبارتا براغ ومانشستر سيتي (فيديو)

شارك المصري محمد صلاح في التدريبات الجماعية لفريقه ليفربول للمرة الأولى منذ عدة أسابيع، وذلك قبل مواجهة سبارتا براغ في الدوري الأوروبي، ليؤكد "مو" جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وظهر صلاح في مقطع فيديو نشره فريقه على منصة "إكس" وهو يتدرب بشكل عادي مع زملائه يوم الأربعاء عشية مواجهة ليفربول ومضيفه سبارتا براغ التشيكي المقررة غدا الخميس في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، على أن يلعب "الريدز" ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الأحد المقبل.

Out for training 👋 pic.twitter.com/LCysQWcEu1 — Liverpool FC (@LFC) March 6, 2024

وكان صلاح تعرض لإصابة عضلية في فخذه خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا في 18 يناير الماضي، وسافر بعدها بأيام إلى ليفربول لتلقي العلاج، علما بأن منتخب "الفراعنة" ودع لاحقا من ثمن النهائي أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.

إقرأ المزيد

وعاد صلاح من الإصابة منتصف فبراير الماضي، فسجل هدفا ولعب تمريرة حاسمة مساهما في فوز ليفربول المتصدر على مضيفه برنتفورد 4-1 في الدوري الإنجليزي، بيد أن الإصابة عاودته وغاب عن المباريات الأخيرة للفريق الأحمر الذي يستعد لمباراة بالغة الأهمية في الدوري مع مان سيتي حامل اللقب ووصيفه راهنا بفارق نقطة.

المصدر: RT + موقع ليفربول