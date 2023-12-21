قبل نهائي مونديال الأندية.. جمهور فلومينينسي يسخر من غوارديولا بطريقة غريبة!

تعمد جمهور فلومينينسي البرازيلي استفزاز بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بتصرف غريب، قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس العالم للأندية 2023 في السعودية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان غدا الجمعة، على استاد "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في مواجهة نهائي المسابقة العالمية.

وخلال جولة غوارديولا أمس الأربعاء، في شوارع المدينة، تقابل مع عدد من جماهير الفريق البرازيلي، والتي حاولت استفزازه.

الجمهور ردد بعض الكلمات الاستفزازية تجاه بيب، وفي الأخير ظل يردد اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بغرابة ظنا منهم أن هذا الأمر سيستفزه.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



جماهير فلومينينسي البرازيلي 🇧🇷 تستفز غوارديولا بعد خروجه من الردسي مول 🇸🇦😃

pic.twitter.com/KHf7MRBW7d — عمرو (@bt3) December 20, 2023

إقرأ المزيد

وتجمع الثنائي علاقة مميزة منذ أن عملا سويا في برشلونة الإسباني، ولا يفوت غوارديولا فرصة خلال لقاءاته الصحفية دون الإشادة بميسي، لكن يبدو أن جماهير البرازيل ليس لديها علم بهذا الشيء!

يذكر أن فلومينينسي وصل للنهائي عقب الفوز أمام الأهلي المصري 2-0، فيما ضمن مانشستر سيتي تاهله على حساب أوراوا ريدز الياباني بالفوز 3-0.

المصدر: "وسائل إعلام"