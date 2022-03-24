 
مباشر

العراق ينعش آماله المونديالية بالفوز على الإمارات (فيديو)

الرياضة

العراق ينعش آماله المونديالية بالفوز على الإمارات (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/so56

حقق المنتخب العراقي فوزا ثمينا على نظيره الإماراتي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر.

ويدين المنتخب العراقي بالفضل في الفوز لنجمه حسين علي الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ53 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 8 نقاط صعد بها إلى المركز الرابع على جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد المنتخب الإماراتي عند 9 نقاط في المركز الثالث.

وهذا الفوز الأول للمنتخب العراقي في الجولة الحاسمة من التصفيات حيث تعادل في 5 مباريات وتعرض للخسارة في 3 مناسبات.

وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية قد حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى النهائيات، فيما يدور صراع عربي ثلاثي على المركز الثالث بين منتخبات الإمارات والعراق ولبنان.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا آسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية في يونيو المقبل.

وفي وقت سابق اليوم ضمن المنتخبان الياباني والسعودي تأهلها إلى مونديال قطر عن المجموعة الثانية عقب تغلب اليابان على أستراليا بهدفين دون مقابل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا