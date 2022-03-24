العراق ينعش آماله المونديالية بالفوز على الإمارات (فيديو)

حقق المنتخب العراقي فوزا ثمينا على نظيره الإماراتي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر.

ويدين المنتخب العراقي بالفضل في الفوز لنجمه حسين علي الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ53 من عمر اللقاء.

FT | 🇮🇶 Iraq 1⃣-0⃣ UAE 🇦🇪



Iraq breathe new life into their campaign with their first win! Everything is set for a fiery Matchday 🔟 🔥#AsianQualifiers | #IRQvUAEpic.twitter.com/yjFoJWb3TT — #AsianCup2023 (@afcasiancup) March 24, 2022

وبهذا الفوز، رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 8 نقاط صعد بها إلى المركز الرابع على جدول ترتيب فرق المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد المنتخب الإماراتي عند 9 نقاط في المركز الثالث.

وهذا الفوز الأول للمنتخب العراقي في الجولة الحاسمة من التصفيات حيث تعادل في 5 مباريات وتعرض للخسارة في 3 مناسبات.

وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية قد حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى النهائيات، فيما يدور صراع عربي ثلاثي على المركز الثالث بين منتخبات الإمارات والعراق ولبنان.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا آسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية في يونيو المقبل.

وفي وقت سابق اليوم ضمن المنتخبان الياباني والسعودي تأهلها إلى مونديال قطر عن المجموعة الثانية عقب تغلب اليابان على أستراليا بهدفين دون مقابل.

المصدر: RT