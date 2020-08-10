قبل ساعات من مواجهة الزمالك.. الاتحاد يعلن إصابة أحد لاعبيه بكورونا

أعلن نادي الاتحاد السكندري في بيان رسمي، الاثنين، عن اكتشاف حالة كورونا ضمن صفوف فريقه الأول، وذلك قبل ساعات من مواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأصدر الاتحاد السكندري بيانا، كشف فيه تلقيه خطاب من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بوجود حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في الفريق.

وحسب بيان الاتحاد، فإن الإخطار يأتي رغم ورود إخطار آخر عصر الأحد بسلبية كل مسحات الفريق.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الجولة الـ18 من عمر الدوري اليوم على ملعب "برج العرب" في الإسكندرية.

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزوما بنتيجة 0-2، أمام الأهلي، لعدم ذهابه للمباراة في موعدها المحدد، فيما يأتي الاتحاد السكندري بالمركز الخامس.

المصدر: نادي الاتحاد السكندري