الشياطين الحمر يزلزلون "مسرح الأحلام" تحت أقدام لاعبي تشيلسي (فيديو)

ألحق فريق مانشستر يونايتد هزيمة ساحقة بضيفه تشيلسي (4-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، في مستهل مشوارهما في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز مهاجم فريق "الشياطين الحمر" ماركوس راشفورد هدفين هما الأول والثالث، في الدقيقتين (18 من ضربة جزاء، و67).

بينما تكفل الفرنسي أنتوني مارسيال بتسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 65.

واختتم الويلزي، دانييل جيمس، رباعية مانشستر يونايتد، في الدقيقة 81، من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد".

المصدر: وكالات