عالم يتنبأ بموعد إقامة اتصال بحضارة خارج الأرض

أعلن عالم الفيزياء النظرية ومؤلف البرامج العلمية التنويرية "ميتيو أليرت" أن البشرية ستقيم في القرن الجاري اتصالا بسكان كواكب أخرى .

وقدم أليرت هذا التنبؤ مجيبًا على أسئلة وجهها إليه مستخدمو شبكة إنترنت أونلاين " Ask Me Anything " (اسألني عن أي شيء). ويرى عالم الفيزياء أن البشر سيكتشفون حضارة خارج الأرض عن طريق الاستماع إلى إشارات لا سلكية ترسلها، ولا بد من فك شفرة لغتهم، ليتسنى للبشر معرفة أي نوع من الحضارات هي. وأضاف أليرت أنه سيكون من الصعب التواصل مع هذه الحضارات نظرا لبعدهم عن الأرض عشرات السنوات الضوئية.

بدوره، يعتقد "سيت شوستاك" كبير علماء الفلك في مشروع " SETI " أن اتصالا مع سكان كواكب أخرى سيقام في غضون 20 عامًا عن طريق الاتصالات اللاسلكية أيضا.

إقرأ المزيد

أما عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكين فيعتقد أن سكان كواكب أخرى يشكلون خطرًا على البشرية. ويشاطره في هذا الرأي عالما الفلك "مايكل هيبكي" و"جون ليرند" اللذان يعتقدان أن الرسائل الواردة من من سكان الفضاء يمكن أن تتضمن شفرات ضارة.

ويقسم العالم الروسي "كارداشيف"، الحضارات إلى ثلاثة أنواع، حيث يعتقد أن النوع الأول من الحضارات العاقلة تستخدم الموارد الموجودة على كوكبها، بينما يستخدم النوع الثاني من الحضارات موارد النجم، أما النوع الثالث من الحضارات بحسب تصنيف "كارداشيف" فقد تعلم الاستفادة من طاقة المجرة.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف