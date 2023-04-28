بوريسوف: ستستخدم روسيا القاطرة النووية في مشروع مشترك مع الصين

أعلن يوري بوريسوف المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" أن القاطرة النووية "زيوس" سوف تستخدم في مشروع مشترك مع الصين في إنشاء محطة القمر العلمية الدولية.

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ويشير بوريسوف في كلمته التي ألقاها في الماراثون التربوي "المعرفة" إلى أن المقطورة النووية سستستخدم في نقل الأجسام الكبيرة من المدار الأرضي إلى مدار قريب من القمر.

ووفقا له أظهرت الصين اهتمامها بمحركات الصواريخ الروسية.

ويقول: "لدينا اتفاق مع الصين بشأن إنشاء محطة علمية دولية على القمر. ونحن نعمل بنشاط في هذا الاتجاه. وقد اظهرت الصين اهتمامها بمحركات الصواريخ ويرغبون في الحصول عليها لدراستها ومن ثم صنع نسخ مماثلة منها".

ووفقا له، لروسيا علاقات مماثلة مع الهند، حيث تساعد "روس كوسموس" الجانب الهندي في الإعداد لأول رحلة فضائية مأهولة.

المصدر: تاس