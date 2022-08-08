مسبار قمري كوري جنوبي يتصل بالأرض

أرسل مسبار Korea Pathfinder Lunar Orbiter الكوري الجنوبي القمري أول إشارة له إلى محطة "ناسا" باستراليا بعد مرور 90 دقيقة على إطلاقه.

أعلنت ذلك وكالة "يوهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن وزارة العلوم والتكنولوجيات المعلوماتية في كوريا الجنوبية.

وجاء في بيان نشرته الوكالة أن الاتصال بالمسبار أقيم بنجاح الساعة 09.40 يوم 5 أغسطس بتوقيت سيئول (الساعة 03.40 بتوقيت موسكو)، وذلك بعد أن انطلق صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة من المطار الفضائي في رأس "كانافيرال" بفلوريدا مع المسبار القمري الكوري الجنوبي على متنه.

وانفصل المسبار الكوري الجنوبي المسمى بـ" تانوري" عن الصاروخ بعد 40 دقيقة من إطلاقه.

وتتحقق أول رحلة قمرية كورية جنوبية بغية وصول المدار القمري في 16 ديسمبر المقبل حيث سيتم تحديد مناطق للهبوط المحتمل على سطح القمر.

وتتضمن مهام البعثة أيضا وضع خارطة لتضاريس القمر وكذلك البحث عن موارد الماء في الحُفر القمرية.

يذكر أن وزن المسبار القمري الكوري الجنوبي بلغ 678 كلغ، كما بلغت كلفته 180 مليون دولار.

وفي حال نجاح البعثة ستصبح كوريا الجنوبية الدولة السابعة التي استطاعت وصول مدار القمر بعد روسيا والولايات المتحدة والهند والصين واليابان والاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس