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طيار تايلندي يترك قمرة القيادة للمساعدة في توليد امرأة حامل (صور)

مجتمع

طيار تايلندي يترك قمرة القيادة للمساعدة في توليد امرأة حامل (صور)
Globallookpress
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ترك الطيار التايلندي جاكارين سارانراكسكول قمرة القيادة في طائرته بعد أن أخبره طاقم الطائرة بأن المخاض باغت إحدى الراكبات ولا بد من توليدها.

وهرع الطيار إلى الأم للمساعدة في حين كانت الطائرة  قد أقلعت من تايبيه متجهة إلى بانكوك في تايلاند، حسب صحيفة "Viral Press".

وبعد فترة وجيزة من وصوله للمرأة الحامل، أنجبت الأم طفلا بينما كانت الطائرة لا تزال على ارتفاع آلاف الأمتار في الجو.

وكان المسعفون ينتظرون الطائرة عندما هبطت في بانكوك بتايلاند، وأكدوا أن الأم والطفل بصحة جيدة.

وقال سارانراكسكول عن المولود الجديد: "سيكون قادرا على إخبار الناس لبقية حياته أنه ولد في الهواء، أشعر بالفخر الشديد لأنني تمكنت من المساعدة في هذه الحالة الإنسانية".

 

المصدر: Viral Press

 

 

 

 

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