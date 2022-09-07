جدل في مصر بعد بيع مقتنيات الفنان نور الشريف على الأرصفة.. وبوسي تعلق

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر، بعد تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف على الأرصفة والروبابيكيا.

وتضم المقتنيات عشرات الألبومات والسيناريوهات، والكتب التي تحمل اسمه وبعضها يحمل توقيعه وكلمات بخط يده، ونالت الاتهامات أسرة الفنان الراحل، الفنانة بوسي وابنتيه الفنانة مي نور الشريف والمخرجة سارة نور الشريف.

وفي أول تعليق على الأزمة المثارة، عبرت الفنانة بوسي في تصريحات لـ القاهرة 24، عن مدى استيائها من الإساءة لها ولابنتيها، مؤكدة أن ما تم تداوله من اتهامات تزعم أنهم باعوا مقتنيات الراحل غير صحيحة.

وأضافت بوسي أنها تفاجئت بالأمر، مشيرة إلى أنه ربما يكون أحد العاملين مع الفنان الراحل هو من فعل ذلك، مضيفة: ما أعرفش الحاجات اتاخدت منين.. نور كان تعبان وناس كتير اشتغلوا عنده.. بالإضافة إلى أن هذه الأشياء من مكتبه ومن زمان أوي، وما عنديش فكرة عنها، وممكن تكون اتسرقت منه لأن مليون واحد اشتغل عنده.

وتابعت: في حاجات كتير ما عنديش فكرة عنها لأننا فضلنا فترة كبيرة منفصلين.. هنبيع ليه أصلا إذا كانت حاجات نور القيمة كلها راحت مكتبة الإسكندرية.. إيه اللي يخليني أبيع صور ليا أنا وهو كلها على الإنترنت، الحاجات دي من زمان ما عنديش فكرة عنها، هبيع صور موجودة على الإنترنت أصلًا ليه؟.

واستكملت بوسي: الصور دي ما تفرقش معايا لأن صورنا كلها على الإنترنت، ما اعرفش ايه اللي ممكن يكون حصل لأننا فضلنا فترة طويلة منفصلين والله أعلم، والحاجات اللي تخص نور والمهمة جوه البيت.

واختتمت بوسي قائلة: اتقوا الله لأني اتعودت على الحاجات دي، مرة يجوزني ومرة يطلقوني وربنا يهدي الجميع.

المصدر: القاهرة 24