تداول صورة نادرة للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز برفقة أول ممثل عربي في هوليوود (صورة)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز، برفقة أول ممثل عربي في هوليوود.

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ونشر حساب موثق بالعلامة الزرقاء باسم "فهد بن عبد العزيز"، الصورة، معلقا عليها بالقول: "صورة نادرة للملك فهد طيب الله ثراه تجمعه مع ابن القصيم "خليل الرواف" رحمه الله، وهو أول ممثل عربي في هوليوود".

وأشار الحساب إلى أن الصور التقطت في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة خلال عام 1935.

رحم الله أبا فيصل https://t.co/Merm2qnT0q — أبو ياسر حمزة البكري (@Abu_yasser1413) August 22, 2022

تجدر الإشارة إلى أن خليل الرواف ولد في في مدينة بريدة بمنطقة القصيم السعودية عام 1895، ويعتبر أول ممثل عربي في هوليوود، حيث شارك في فيلم "كنت مراسلاً حربيا" مع الممثل الأمريكي جون واين حيث جسد دور حارس بدوي لشيخ قبيلة في العراق، وقد توفي عام 2000.

المصدر: RT