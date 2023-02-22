وزارة الطوارئ تنفي إعلان حالة التأهب الجوي على أراضي روسيا

نفت وزارة الطوارئ الروسية، صحة البيانات التي تفيد بإعلان حالة التأهب الجوي في روسيا، وخطر وقوع هجوم صاروخي على الأراضي الروسية.

وأوضحت وزارة الطوارئ في بيانها، أن المزاعم التي انتشرت حول إعلان حالة التأهب الجوي، وتحذيرات من غارات جوية، وهجوم صاروخي، صدرت نتيجة هجوم سيبراني قام به بعض القراصنة الإلكترونيين على سيرفرات عدد من المحطات الإذاعية التجارية في مناطق متفرقة من روسيا.

وطمأنت الوزارة المواطنين، بأن لا صحة لهذه المعلومات، وأنها لا تتوافق مع الحقائق على أرض الواقع.

وطالبت المواطنين بتلقي المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

المصدر: نوفوستي