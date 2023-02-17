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خبراء المتفجرات يبطلون مفعول لغمين تم العثور عليهما بحوزة شخص في محطة لسكك الحديد وسط موسكو

أخبار روسيا

خبراء المتفجرات يبطلون مفعول لغمين تم العثور عليهما بحوزة شخص في محطة لسكك الحديد وسط موسكو
Legion-Media
صورة من الأرشيف
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أعلن جهاز الطوارئ في موسكو أن خبراء المتفجرات أبطلوا مفعول لغمين مضادين للأفراد تم العثور عليهما بحوزة رجل في محطة لسكك الحديد وسط موسكو.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مكتب سكك الحديد بموسكو، أنه تم الانتهاء من إجراءات التحقيق في الطابق السفلي من محطة كورسك في موسكو، وعادت جميع ممرات المحطة إلى العمل بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم جهاز الطوارئ في موسكو، إن الشرطة احتجزت رجلا في محطة سكك الحديد بكورسك، كان يحاول المرور عبر جهاز الكشف عن المعادن مع لغمين مضادين للأفراد.

وتم إخلاء الطابق السفلي من مبنى المحطة، وإغلاق المدخل حتى انتهاء خبراء المتفجرات من عملهم وإبطال مفعول اللغمين.

المصدر: نوفوستي

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