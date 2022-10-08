استئناف عمل العبارات بين القرم وإقليم كراسنودار

قال مصدر في وزارة النقل الروسية، أنه تم استئناف عمل عبارات النقل البحرية بين القرم وإقليم كراسنودار، بعد توقف الحركة بشكل مؤقت على جسر القرم.

وأشار المصدر إلى أن العبارة الأولى توجهت بالفعل للتحميل، وهناك ثلاث عبارات أخرى تستعد للمغادرة.

وأضاف المصدر: "ستقوم شركات النقل باستئناف تشغيل العبارات من كيرتش. البنية التحتية الساحلية جاهزة لتنفيذ هذه المهمة. اعتبارا من الساعة 08:30، تبدأ العبارة الأولى في الانتقال إلى المحطة للتحميل وبدء العمل، وتستعد ثلاث عبارات أخرى للبدء بالعمل".

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وفي وقت سابق أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وقالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

المصدر: نوفوستي