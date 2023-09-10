مصر.. تعويض رجل أعمال شهير وشريك "نائب الجن والعفاريت" بـ 173 مليون جنيه

حصل رجل الأعمال المصري حسن راتب المحبوس حاليا بقضية الأثار الكبرى، والمحكوم عليه بـ3 سنوات حبس وتغريمه مليون جنيه، على حكم بتعويضه 173 مليون جنيه من شركة الأسمنت الأبيض بسيناء.

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وتعود تفاصيل القضية عندما أقام رجل الأعمال حسن راتب دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، يطالب بتعويض من شركة الأسمنت الأبيض بسيناء 173 مليون جنيه، والحجز على الشركة لحين سداد المديونية.

وقضت المحكمة الاقتصادية بقبول الدعوى وإلزام شركة الأسمنت الأبيض في سيناء بدفع المبلغ سابق البيان، والحجز على الشركة لصالح رجل الأعمال حسن راتب، مما دفع الشركة بالاستئناف على القرار الصادر من المحكمة الاقتصادية، بالحجز على شركة الأسمنت الأبيض وتغريمها 173 مليون جنيه، وقررت المحكمة جلسة الأول من أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف على القرار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية