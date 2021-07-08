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مصر.. نائب "الجن والعفاريت" يدلي باعترافاته لأول مرة

أخبار العالم العربي

مصر.. نائب
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اعترف البرلماني السابق علاء حسانين المشهور بـ"نائب الجن والعفاريت" أمام جهات التحقيق بجنوب القاهرة لأول مرة بجرائم النهب والسرقة التي قام بها للتنقيب عن الآثار.

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وقال حسانين في اعترافاته إنه أوهم المتهمين معه في القضية بأن المقبرة لن تفتح إلا باستخدام الجن لمساعدته، وأضاف أنه "ليس بدجال بل أنه شيخ روحاني وساعد كثير من الناس في حل مشاكلهم". 

وأنكر حسانين المضبوطات التى تم ضبطها معه قائلا إنها تماثيل خشبية، مؤكدا أن مصدر ثروته من شركة الرخام والمصنع الذي يمتلكه وليس من تجارته غير المشروعة في الآثار.

من جانبها قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر تظلم علاء حسانين على قرار النيابة بالتحفظ على أمواله وأموال آخرين لاتهامه بالاشتراك في سرقة وتهريب الآثار، لجلسة 3 أغسطس المقبل.

المصدر: "أخبار اليوم"

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