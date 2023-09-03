مصر.. كبير الأثريين يؤكد تواجد مئات آلاف القطع المسروقة في بريطانيا

علق كبير الأثريين بوزارة الآثار المصرية الدكتور مجدي شاكر على استقالة مدير المتحف البريطاني الجمعة الماضية.

وفي تصريحات على قناة المحور ، أوضح مجدي شاكر أن استقالة مدير المتحف البريطاني الجمعة الماضية، على خلفية قضية سرقة نحو أكثر من 2000 قطعة أثرية خلال الفترة من 2019 إلى 2023، ليست بالواقعة الأولى، لافتا إلى تنحي المدير السابق منذ 4 أشهر، بسبب تسهيل بيع الآثار.

وأكد شاكر أن المتحف البريطاني بالعاصمة لندن يحتوي 110 ألف قطعة من الآثار المصرية، بالإضافة 80 ألفا بمتحف بيتري، وأيضا 16 ألف قطعة بمتحف أكسفورد ومثلها بليفربول، بإجمالي أكثر من 220 ألف قطعة، موضحا أن المتحف البريطاني يضم قطعا أثرية من مختلف أنحاء العالم.

كما لفت إلى استحواذ بريطانيا على قطع أثرية من بلاد العالم كافة على غرار العراق وتشيلي وبنين واليونان والصين، وذلك أثناء حقبتها الاستعمارية التي سيطرت خلالها على ما يوازي نصف مساحة الكرة الأرضية، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لم تكتف بالسرقات الآثار الناجمة عن الحروب الاستعمارية وحسب، ولكن الدبلوماسيون البريطانيون انتهزوا وظائفهم في سرقة ونهب الآثار، وأبرزهم سرقة تمثال رمسيس الثاني المعروض بالمتحف البريطاني والذي يزن 10 أطنان على يد القنصل البريطاني في مصر.

المصدر: "الشروق"