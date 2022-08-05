الإمارات تدعو مواطنيها في تل أبيب إلى الحذر و"اتباع تعليمات السلطات الإسرائيلية"

دعت الإمارات مواطنيها الموجودين في تل أبيب إلى أخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية.

وعبر صفحتها في "تويتر" دعت سفارة الإمارات في تل أبيب الإماراتيين الموجودين في إسرائيل إلى التواصل معها في الحالات الطارئة.

تدعو سفارة الدولة في تل أبيب المواطنين المتواجدين في إسرائيل بأخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية. كما تدعو مواطني الدولة المتواجدين في إسرائيل بالتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة على الرقم 00972549695000 أو على 0097180024. — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) August 5, 2022

يذكر أن الإمارات افتتحت سفارتها رسميا في تل أبيب في يوليو 2021، وذلك بعد نحو أسبوعين على افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي.

وكان الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص، بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ـ سرايا القدس، تيسير الجعبري، وطفلة في الخامسة من عمرها، إضافة إلى عشرات المصابين.

المصدر: RT