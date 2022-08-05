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الإمارات تدعو مواطنيها في تل أبيب إلى الحذر و"اتباع تعليمات السلطات الإسرائيلية"

أخبار العالم العربي

الإمارات تدعو مواطنيها في تل أبيب إلى الحذر و
Gettyimages.ru
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دعت الإمارات مواطنيها الموجودين في تل أبيب إلى أخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية.

وعبر صفحتها في "تويتر" دعت سفارة الإمارات في تل أبيب الإماراتيين الموجودين في إسرائيل إلى التواصل معها في الحالات الطارئة.

يذكر أن الإمارات افتتحت سفارتها رسميا في تل أبيب في يوليو 2021، وذلك بعد نحو أسبوعين على افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي.

وكان الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص، بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ـ سرايا القدس، تيسير الجعبري، وطفلة في الخامسة من عمرها، إضافة إلى عشرات المصابين.

المصدر: RT

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