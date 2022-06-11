مصر.. تحرك برلماني "عاجل" بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي

تسبب ارتفاع أسعار الأضاحي في مصر للعام الجاري 2022 قبل أسابيع قليلة من عيد الأضحى، في تحرك برلماني للسيطرة على خطر زيادة الأسعار.

وتقدم النائب أحمد حته عضو مجلس النواب المصري بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين.

وقال حته في طلب الإحاطة، الذي سلمه السبت إلى رئيس مجلس النواب، إن "أسعار الأضاحي العام الجارى ارتفعت بشكل جنوني مع اقتراب عيد الأضحى".

وحدد النائب حته أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي، والتي منها ارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة المزارع، وأسعار السوق، ما يستوجب تدخل الدولة وتوفير الأعلاف بهدف تخفيض الأسعار، حد قوله.

وطالب النائب، وزارة الزراعة بطرح الأضاحي من خلال منافذها لتخفيض الأسعار لمنع التجار من الاستغلال وزيادة أسعار اللحوم.

وأوضح أن "أسعار الأعلاف لا تصل بأسعار الأضاحي للارتفاع الجنوني الموجود الآن، لكن جشع التجار هو السبب في هذه القفزة بالأسعار، ويجب من مواجهتها من خلال الرقابة على الأسواق".

وتراوحت أسعار كيلو الضأن حسب مواقع مصرية محلية، ما بين 80 و85 جنيها، بينما وصل سعر اللحم العجالي ما بين 70 إلى 75 جنيها.

كما تراوحت قيمة الضأن للأضحية ما بين 4 إلى 6 آلاف جنيه، حسب وزن الخروف، فيما وصلت أسعار عجول الأضحية إلى 25 ألف جنيه.

المصدر: "صدى البلد"