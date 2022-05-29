رفع بواسطة "درون".. علم فلسطين يرفرف في سماء القدس فوق مسيرة المستوطنين (فيديو)

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الأحد، مقطع فيديو وثق العلم فلسطيني محمولا على طائرة مسيرة يرفرف في سماء القدس وفوق مسيرة المستوطنين.

وتمكن شبان عصر الأحد من تسيير علم فلسطين في سماء منطقة باب العامود والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

ورفع العلم عبر طائرة صغيرة بدون طيار وتم تسييرها عن بعد، حيث حلقت لدقائق قصيرة قبل أن تختفي فيما يبدو لأسباب تتعلق بملاحقة القوات الإسرائيلية للشبان الذين نجحوا في تسييرها.

واستنفرت القوات الإسرائيلية وسط حالة من الذعر ظهرت في أوساط المستوطنين، لحظة ظهور العلم في سماء باب العامود.

وانطلقت، بعد ظهر الأحد، مسيرة المستوطنين التي تسمى "مسيرة الأعلام" في القدس، تحت حماية مشددة من الجيش.

وتدور في هذه الأثناء مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين من جهة والقوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة أخرى، حيث استخدم الجيش الرصاص المطاطي وقنابل الصوت، كما وقعت إصابات في صفوف الشبان والمسعفين.

المصدر: RT + وسائل إعلام فسطينية