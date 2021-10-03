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بيان للجيش الفرنسي بعد غلق المجال الجوي الجزائري أمام طائراته العسكرية

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بيان للجيش الفرنسي بعد غلق المجال الجوي الجزائري أمام طائراته العسكرية
Reuters
أرشيف
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أكد متحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الأحد، على أن الجزائر أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، عقب تصريحات انتقادية أدلى بها رئيس البلاد إيمانويل ماكرون.

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مصادر لـRT: الجزائر تقرر غلق المجال الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي
مصادر لـRT: الجزائر تقرر غلق المجال الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسي

وقال الكولونيل، باسكال إياني: "لدى تقديم مخططات لرحلتي طائرتين هذا الصباح، علمنا أن الجزائريين سيغلقون المجال الجوي فوق أراضيهم أمام الطائرات العسكرية الفرنسية"، لكنه أكد في المقابل على أن ذلك "لن يؤثر على العمليات أو المهام الاستخباراتية" التي تقوم بها فرنسا في منطقة الساحل.

وحظرت السلطات الجزائرية على الطائرات الحربية الفرنسية التحليق في أجوائها، وسط توتر متزايد بين البلدين، وغداة استدعاء الجزائر سفيرها لدى باريس للتشاور، على خلفية تصريحات منسوبة لماكرون.

وأيضا بعد أيام على استدعاء الجزائر للسفير الفرنسي لديها، على خلفية خفض التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس.

وتحتاج المقاتلات الفرنسية إلى عبور الأجواء الجزائرية لبلوغ منطقة الساحل للتصدي للحركات "الجهادية" هناك.

المصدر: أ ف ب

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