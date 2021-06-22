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" مؤشر السلام العالمي" عربيا .. دولة خليجية تتصدر وأخرى مغاربية تتقدم 9 درجات

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@GlobPeaceIndex
قطر الأولى عربيا والمغرب يتقدم بـ9 مراكز في "مؤشر السلام العالمي" ويزيح تونس عن الصدارة مغاربيا
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صنف مؤشر السلام العالمي لسنة 2021، قطر الأولى عربيا فيما تقدمت المغرب 9 درجات لتزيح بذلك تونس عن صدارة الدول المغاربية.

ووفقا للتقرير الذي يصدر عن "معهد لندن للسلام والديمقراطية" فقد جاءت قطر في المرتبة 29 عالميا، تليها عربيا كل من  الكويت، ثم الإمارات، والأردن، وعمان، فالمغرب، ثم تونس، تليها البحرين، وحلت الجزائر في المركز التاسع (120 عالميا) واليمن في المركز الأخير.

اللافت أن المغرب تقدمت 9 درجات فيالتصنيف لتزيح بذلك تونس عن صدارة الدول المغاربية.

وتصدر قائمة الدول الـ10 في مؤشر السلام العالمي دول متقدمة هي إيسلندا، نيوزيلندا، الدانمارك، البرتغال، سلوفينيا، أستراليا، سويسرا، إيرلندا، التشيك، كندا.

ويعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي الذي يشمل 163 دولة، على ثلاثة معايير رئيسية هي أولا مستوى الأمن والأمان في المجتمع، ثانيا الصراع المحلي والعالمي، ثالثا درجة التزود بالقوة العسكرية.

وقال التقرير إنه بالرغم من أن اليمن هي الدولة الأقل سلاما في المنطقة، إلا أن الخوف من العنف أعلى بكثير في المغرب، حيث أن 64 بالمائة من المغاربة أفادوا بأنه مقلقون للغاية، وهي أعلى نسبة من أي بلد في المنطقة.

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المصدر: وسائل إعلام مغربية

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