بالفيديو.. أحدث ظهور للسيستاني خلال استقباله البابا فرنسيس

في أحدث تسجيل فيديو له، ظهر المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم السبت، خلال استقباله البابا فرنسيس الذي يقوم بزيارة "تاريخية" للبلاد.

وفي مقطع فيديو قصير، يظهر البابا وهو يمر بزقاق ضيق في مدينة النجف حيث إقامة السيستاني، ويدخل بيت صغير لا تتجاوز مساحته السبعين مترا ليلتقي أعلى مرجع ديني في العراق.

وظهر السيستاني وهو يستقبل البابا فرنسيس في زيارة وصفت بـ"التاريخية".

وهذا هو أحدث فيديو للسيستاني منذ أكثر من 15 عاما أو أكثر.

المصدر: RT