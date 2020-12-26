"الصحة السعودية": بعد تلقي ولي العهد اللقاح ضد كورونا ارتفع التسجيل لتلقيه 5 أضعاف خلال ساعة

قالت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، إن الساعة التي تلت نشر خبر تلقي ولي العهد محمد بن سلمان، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، شهدت ارتفاع معدل التسجيل لتلقي اللقاح 5 أضعاف.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة عبر حسابه في "تويتر" : "الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد للجرعة الأولى من لقاح كورونا، ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة".

الساعة التي تلت نشر خبر تلقي سمو ولي العهد للجرعة الأولى من لقاح كورونا،

ارتفع معدل التسجيل لتلقي اللقاح خمسة أضعاف عن الساعات السابقة.

وارتفع عدد المطعمين ثلاث أضعاف المعدل اليومي.



الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة وحرصه ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين. — توفيق الربيعة (@tfrabiah) December 26, 2020

وأوضح أن عدد المطعّمين ارتفع كذلك ثلاثة أضعاف المعدل اليومي.

ووجّه الربيعة "‏الشكر والامتنان لسموه على مبادرته المؤثرة، وحرصه، ومتابعته لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين".

وتلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لعدوى فيروس كورونا، والذي بدأت المملكة توزيعه يوم 17 ديسمبر.

المصدر: وكالات