الولايات المتحدة: ندعم بشكل كامل رد تركيا على هجمات نظام الأسد

أكدت الولايات المتحدة أنها تؤيد بشكل كامل رد تركيا على هجمات القوات السورية على مواقع الجيش التركي في إدلب.

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وقالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في منطقة إدلب شمال غرب سوريا: "الولايات المتحدة تؤيد تركيا، الحليفة في الناتو، بشكل كامل في ردها دفاعا عن النفس على الهجمات غير المبررة من قبل نظام الأسد على نقاطها للمراقبة والتي أسفرت عن مقتل عسكريين أتراك".

وأشارت كرافت إلى أن الولايات المتحدة "في حالة رعب" بسبب الأحداث التي تحصل في إدلب، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العنف في المنطقة.

وتابعت أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "تدين بأشد شكل ممكن العمليات العسكرية الوحشية وغير المبررة من قبل نظام الأسد وإيران وحزب الله".

وأردفت الدبلوماسية الأمريكية: "رسالتنا اليوم تكمن في أن الوضع في شمال غرب سوريا يتطلب إعلانا فوريا لنظام شامل وقابل للتدقيق لوقف إطلاق النار. ولا ثقة بمنصة أستانا فيما يخص إعلان مثل هذه الهدنة".

المصدر: وكالات