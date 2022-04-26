هواوي تطرح ساعة ذكية مجهزة بميزة تجعلها متفوقة على ساعات آبل وسامسونغ

بدأت هواوي بالترويج لساعتها الذكية الجديدة التي ستطلقها قريبا، والتي طوّرت لتكون مميزة عن جميع الساعات الذكية المطروحة حاليا.

ومن المعروف أن العديد من الساعات الذكية المطروحة حاليا تتمتع بحماية ضد الماء وفق معيار ISO22810 وتحمل علامة 5ATM، أي أن مستخدمها يمكنه السباحة وهي على معصمه كما يمكن للساعة الغوص لعمق متر واحد ولمدة 30 دقيقة دون أن تتأثر، لكن هواوي قررت أن تميز ساعتها الجديدة بميزات حماية أكبر من الماء.

وتبعا للفيديوهات الترويجية التي نشرتها هواوي مؤخرا فإن ساعة Watch GT 3 Pro ستتمتع بحماية من الماء وفق معايير EN13319، أي أنها ستكون قادرة على العمل تحت الماء على عمق 30 م كما الساعات المخصصة للغواصين.

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وأشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن الساعة الجديدة اجتازت بنجاح اكثر من 20 اختبارا للتحقق من مقاومة هيكلها للماء، فضلا عن أنها ستحصل على العديد من ميزات الساعات الذكية المتطورة مثل ميزات قياس معدلات النشاط البدني، وميزات قياس معدلات نبض القلب وأكسجة الدم، كما ستجهز ببوصلة إلكترونية وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ومن المنتظر أن تكشف هواوي عن ساعتها الجديدة خلال مؤتمر خاص في 28 أبريل الجاري وأن تستعرض معها أساور اللياقة البدنية Band 7، وهاتفها الأحدث القابل للطي.

المصدر: ixbit