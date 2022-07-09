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طبيب يكشف التوابل التي تحمي من السرطان

الصحة

طبيب يكشف التوابل التي تحمي من السرطان
Globallookpress imago stock&people
الكركم
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كشف الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، فوائد الكركم في الوقاية من الأمراض السرطانية.

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فوائد تناول الكركم يوميا
فوائد تناول الكركم يوميا



ويشير الخبير في حديث تلفزيوني، إلى أن الكركم من التوابل المفيدة لصحة الجسم وخاصة في الوقاية من الأورام الخبيثة.

ويقول، "اكتشف التأثير المباشر لمادة الكركمين، حيث اتضح أنها تعيد حساسية الخلايا السرطانية إلى عوامل الاستماتة (الموت المبرمج للخلية)، اي أن هذه الخلايا تدمر نفسها بنفسها. كما اتضح أنه في حالة استهلاك الكركم بصورة منتظمة ينخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كثيرا، وكذلك سرطان الثدي والبروستات".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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