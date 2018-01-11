بعد توقف دام 3 عقود.. دور السينما السعودية تفتح أبوابها للأطفال

تحتضن مدينة جدة السعودية أول عروض الأفلام السينمائية العالمية للأطفال في جمعية الثقافة والفنون ابتداء من غد الجمعة وحتى الأربعاء 17 يناير.

وتم اختيار فيلمين عالميين في العرض الأول، حيث يفتتح فيلما "The Emoji movie" و"captain underpants" العروض، فيما تستضيف الرياض وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عروض 3 أفلام "paddington 2" و"smurfs" و"the son of bigfoot"، ابتداء من 18 إلى 31 يناير.

وتأتي هذه العروض ضمن فعاليات هيئة الترفيه لإجازة منتصف العام الدراسي تحت عنوان "لا تفكر تسافر"، والتي تتضمن 45 فعالية، بعد 3 عقود من التوقف عن العروض السينمائية في المملكة، وتعدّ فعالية تمهيدية قبل إطلاق العروض السينمائية رسميا في المملكة، عقب صدور قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في شهر ديسمبر الماضي بالسماح بإصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي.

المصدر: سبق

رُبى آغا