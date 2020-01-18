انتهاء أزمة مسلسل "ملائكة إبليس" مع الأزهر بتغيير تسميته إلى "مملكة إبليس" (صور)

غير القائمون على مسلسل "ملائكة إبليس"، اسمه إلى "مملكة إبليس"، لفض الأزمة مع الأزهر الشريف بشأنه، وتقرر عرضه مطلع شهر فبراير المقبل، عبر منصة "شاهد. نت" الإلكترونية بشكل حصري.

وبذلك انتهت الأزمة التي عاشتها أسرة المسلسل بسبب اعتراض الأزهر الشريف على الاسم، فتقرر تغيير اسمه لـ"مملكة إبليس" مع أن 3 نجمات يشاركن في بطولة جماعية بهذا المسلسل، هن رانيا يوسف، وغادة عادل، وايمان العاصي، ويشاركهن البطولة أحمد داود، وسلوى خطاب، وخالد أنور، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ومحمود الليثي، وضيوف الشرف ناهد السباعي وفيدرا وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

وأعربت الفنانة إيمان العاصي، عن سعادتها لاقتراب موعد عرض المسلسل الذي تأخر بسبب الأزمة مع الأزهر، وقالت: أتمنى أن ينال إعجاب المشاهدين، وأقدم فيه دورا جديدا وأهم ما يعجبني في هذا العمل أنه بطولة جماعية، وأنا أعشق البطولات الجماعية لأنها تأتي في صالح الفنان والعمل، وتعطيه قوة إبداعية وتكشف قدرات الفنانين المشاركين فيه.

وأضافت: "مسلسل مملكة إبليس، يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع، وتقع داخل حارة وهذا النوع ليس جديدا على كاتب المسلسل محمد أمين راضي الذي دائما ما يثير الجدل بأعماله الغريبة الجذابة، والتي تتناول موضوعات غير تقليدية، ويتميز المسلسل بأنه يجمع بين 3 نجمات على نفس القوة من حيث النجومية".

وتابعت: "أرى أن عام 2020، عام الخير فقد بدأته بعرض عملين الأول هو مسلسل "بخط الإيد" الذى تعرضه حاليا قناة (دى إم سي)، وأقدم خلاله شخصية جديدة أيضا ومختلفة، وصفها المشاهدون بأنها مثيرة للجدل وفرضت نفسها على شخصيات العمل كلها بقوة".

المصدر: "بوابة الأهرام"