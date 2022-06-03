لوكاشينكو يكشف عن السبب وراء سعي أمريكا لشحن الحبوب من أوكرانيا

أشار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إلى أن الولايات المتحدة تريد شحن الحبوب من أوكرانيا بهدف سرقة الأوكرانيين.

وقال الرئيس البيلاروسي: "سيأخذون آخر قطعة خبز من الأوكرانيين. إنهم يسلبون الأوكرانيين، لا أعتقد أن ذلك بسبب الأسلحة. سيتم تزويدهم بالأسلحة. من أجل تدمير روسيا والاقتراب من حدود الصين".

وذكر الرئيس البيلاروسي أن الولايات المتحدة تخطط لتصدير 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا مقابل تزويدها بالأسلحة.

وفي وقات سابق، شدد الرئيس البيلاروسي على أن مينسك مستعدة للمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الأراضي البيلاروسية، لكن يجب أن تكون هناك تنازلات من الغرب، في إشارة إلى العقوبات الغربية المفروضة على بلاده.

المصدر: نوفوستي