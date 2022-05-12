أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، بأكثر من 1% وذلك في إطار حركة تصحيحية، كما لقيت الأسعار ضغطا من بيانات حول مخزونات النفط الأمريكية.

وبحلول الساعة 09:29 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.66% إلى 103.95 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.44% إلى 105.96 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وجاء التراجع اليوم بعد ارتفاع سجلته أسعار الذهب الأسود أمس الأربعاء، حيث صعدت بنحو 5% في ظل بيانات عن تراجع إنتاج الخام في الولايات المتحدة في غضون أسبوع، فضلا عن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

وتلقت أسعار النفط ضغطا اليوم بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أظهرت أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بواقع 8.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ6 من مايو 2022 إلى 424.2 مليون برميل.

المصدر: نوفوستي + بلومبرغ